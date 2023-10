L’alizé demeure soutenu de Saint-Joseph à l’Étang Salé en passant par Saint-Pierre où il souffle en rafales autour de 60 à 70 km/h à la mi journée.

Les rafales sont plus modestes le long du littoral Nord avec des valeurs voisines de 50 à 60 km/h. Le vent de Nord-Est peut temporairement rentrer en baie de La Possession à la mi journée alors qu’un petit vent de Sud souffle par intermittence le long des plages dans le courant de l’après-midi avec des rafales de l’ordre de 40 à 50 km/h.

Le début de matinée se déroule sous un ciel globalement bien ensoleillé même si quelques nuages s’invitent par moment le long de la route des laves. En milieu de matinée, les nuages gagnent les mi pentes d’une grande moitié Est de l’île avant de s’étendre au hauteurs de l’Ouest et du Nord-Ouest à l’heure du déjeuner. Cette après-midi, les nuages de pentes s’étalent vers la mer du côté de la route du littoral et peuvent donner quelques farines anecdotiques dans les hauts de l’Est du côté de Takamaka et dans les grandes pentes du volcan . Au-dessus de 2000 à 2500 mètres d’altitude, le soleil devrait réussir à s’imposer même si quelques passages nuageux sont possibles à la mi journée. Les cirques de Mafate et Cilaos devraient également conserver de belles éclaircies. Sur le littoral Sud-Ouest, un alizé véloce chasse les nuages et le soleil s’impose.

Les températures maximales varient entre 26 et 29 degrés en bord de mer, 20 à 24 degrés dans l’intérieur et 14 à 16 degrés au Maïdo et au Volcan.

La mer est agitée. Houle de secteur Sud entre 1 mètre 50 et 2 mètres