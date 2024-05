Alizé de Sud-Est modéré apportant un temps encore humide sur les flancs Sud et Est du Volcan. Épisode de houle australe en voie d’amortissement

Prévisions pour cet après-midi

En cette fin de matinée, le temps reste gris sur le Sud-Est du département avec toujours de fréquentes averses faibles à modérées qui viennent s’échouer le long des pentes Est et Sud du volcan. Ce temps maussade persiste la majeure partie de la journée sur le Sud sauvage et dans les grandes pentes du Volcan. Ailleurs après une matinée plutôt agréable, le ciel vire au gris et de premières averses se déclenchent dans les hauteurs de l’Est.

Ces averses faibles à modérées gagnent l’intérieur de l’île à partir de la mi journée et peuvent déborder sur la route du littoral en fin de journée. Les littoraux Nord-Est et Sud-Ouest parviennent à conserver quelques éclaircies cet après-midi au prix d’un alizé de Sud-Est vigoureux soufflant en rafales voisines de 50 à 60 km/h. Le vent de Sud rentre également dans la région des plages ainsi que du côté de Sainte-Rose avec des rafales du même ordre de grandeur. Les températures avoisinent 27 à 30 degrés sur la majeure partie du littoral mais seulement 24 à 26 degrés sous la grisaille sur le Sud sauvage et la route des laves. Les températures peinent également à remonter dans l’intérieur de l’île avec 21 à 24°C attendus dans les cirques et 16 à 18°C au Pas de Bellecombe-Jacob et au Piton-Maido. La mer est forte de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel au déferlement d’une houle australe voisine de 3 mètres et s’amortissant vers 2 mètres 50 en fin d’après-midi mais croisée avec une mer du vent.

Prévisions pour la nuit prochaine

La houle australe voisine de 2 mètres à 2 mètres 50 continue de déferler sur les côtes Réunionnaises en s’amortissant lentement. L’intérieur de l’île retrouve progressivement un ciel serein alors que le sud sauvage et la route des laves conservent des averses qui tendent toutefois à se raréfier en seconde partie de nuit. Le vent de Sud-Est se maintient sur les littoraux Nord-Est et Sud-Ouest avec des rafales voisines de 50 km/h. Les températures minimales sont en baisse, en particulier dans les hauts avec 7 à 10 degrés attendus du côté du Maïdo et du Pas de Bellecombe-Jacob. Elle baissent un peu moins sur le littoral et restent voisines de 21 à 24 degrés.