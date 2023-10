Une légère grisaille accueille le lever du jour. Quelques nuages venus du Nord s’étalent sur le département avec une prédominance pour le Nord et le Nord-Est, mais les hauts en général composent avec un voile nuageux.

Au fil des heures les nuages s’accumulent dans le Nord et le Nord-Est tandis que le soleil fait d’agréables percées partout ailleurs, offrant ainsi une belle matinée. En fin de matinée les nuages de développement diurne s’installent plus durablement le long des premières pentes. Les sommets de plus de 1500 mètres d’altitude ainsi que les cirques et les plages du Sud et de l’Ouest profitent d’un bel ensoleillement.

Le ciel évolue assez peu au fil de l’après-midi ; le Nord-Est de l’île, de Saint-Denis à Sainte-Rose en passant par Takamaka et la Plaine des Palmistes, reste sous un ciel nuageux avec de temps à autre une petite ondée. Ailleurs le soleil prédomine, nonobstant les nuages de pentes installés sur le piémont.

Classiquement, en fin de journée les nuages se dissipent, mais persiste dans le Nord et le Nord-Est cette grisaille tenace.

Le vent de Nord à Nord-Est est sensible jusque sur les plages à partir de la Possession avec des rafales proches de 50 km/h, idem de l’autre côté le long de la Route des Laves. Les brises prédominent sur Saint-Denis et Saint-Pierre.

Avec ce vent de Nord, les températures repartent à la hausse et les 30 degrés sont souvent franchis près des plages.

La mer est peu agitée au Nord, du Cap Lahoussaye à l’Anse des Cascades et agitée ailleurs. Une petite houle de secteur Sud continue de s’amortir, passant de 1 mètre 50 en matinée à moins de 1 mètre en fin de journée.

Horaires des marées à La Pointe des Galets le dimanche 15/10/23 :

Marée basse : 07:22 et 19:51

Marée haute : 01:22 et 13:35