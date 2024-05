Ce samedi 13 avril, le fait marquant est l’état de mer qui se dégrade significativement en cours de journée.

Les prévisions de Météo France ce samedi 13 avril :

Entre la Pointe des Galets et la Pointe de la table, en passant par Saint Pierre, la houle de secteur Sud-Ouest, voisine de 2 mètres en matinée, s’amplifie progressivement dans un premier temps, pour se situer vers 2 mètres 50 l’après-midi. C’est surtout en fin de journée, puis en première partie de nuit que cette houle va rapidement s’amplifier pour atteindre en moyenne 3 mètres 50 à 4 mètres. Les vagues les plus hautes pourraient même atteindre les 7 à 8 mètres. Ces hauteurs moyennes et maximales, ainsi que l’accroissement rapide de cette houle en fin de journée, invitent à la plus grand prudence le long des côtes exposées.

Il est à noter qu’ailleurs la mer est peu agitée à agitée.

Côté ciel, des nuages côtiers accompagnés d’averses viennent s’échouer entre la Grande-Chaloupe et Sainte Rose en matinée. Ailleurs, malgré quelques passages nuageux, le soleil arrivent à faire de belles apparitions. Vers la mi-matinée les nuages prennent l’assaut des pentes, et s’emparent peu à peu de l’intérieur et du relief. Des averses sont alors attendues et sont localement soutenues. En l’absence d’un vent bien marqué aucune région n’est à l’abri des précipitations.

Les brises sont majoritaires, mais le vent s’oriente au Nord-Est en demeurant faible, vers le Port ou encore la Pointe de la Table. Associé à des températures stables par rapport à la veille, la sensation est à nouveau pesante.