Le fait marquant est l’état de mer. En effet, une houle australe déferle actuellement sur les côtes Réunionnaises avec des vagues présentant un risque de submersion.

Prévisions Météo France pour ce dimanche 14 avril :

Une houle de secteur Sud-Ouest entre 3 mètres 50 et 4 mètres déferle sur les côtes allant de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel. Les vagues les plus hautes pourraient atteindre les 7 à 8 mètres. La plus grande prudence est recommandée le long des côtes exposées.

Côté couleur du ciel, ce matin le ciel de la Réunion est partagé plus ou moins équitablement entre nuages et éclaircies.

Le long du littoral entre Sainte Rose et la Grande Chaloupe, en passant par Saint Denis, quelques averses passagères viennent par moment s’échouer en début de matinée, mais cela ne devrait pas durer.

Rapidement en matinée, les nuages deviennent majoritaires sur le relief, les éclaircies s’effacent. Avant la mi-journée, les nuages deviennent menaçants et les premières averses se déclenchent par place. Dans l’après-midi ces précipitations deviennent plus fréquentes et sont localement modérées.

Sur les zones du littoral, les nuages débordent mais le temps devrait rester sec. Sauf sur le littoral allant du Sud Sauvage à la Pointe des Aigrettes où en fin d’après-midi, poussés par un vent de sud-est qui se renforce, des averses sont attendues sur ces régions. Ces pluies se maintiennent en soirée et nuit prochaine et peuvent par endroit donner de bons cumuls.

Le vent est généralement faible, mais se renforce en s’orientant au secteur Sud-Est en fin de journée le long des côte sud-ouest et ouest.

Le long de la côte Nord et Est la mer est peu agitée à agitée, elle est forte ailleurs avec une houle de secteur Sud-Ouest entre 3 mètres 50 et 4 mètres.