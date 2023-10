L’élément majeur pour cette journée concerne la puissante houle de Sud-Ouest qui déferle de la Pointe des Galets à la pointe de la Table en passant par la pointe au Sel avec une hauteur moyenne de 4 mètres à 4 mètres 50.

Cette houle ne commence à s’amortir qu’en soirée de mardi pour repasser sous les 4 mètres la nuit suivante. La plus grande prudence est recommandée demain aux abord des côtes exposées.

Côté ciel, le temps est généralement clément au lever du jour sur notre île, malgré quelques farines possibles du côté de Sainte-Rose. Les nuages d’évolution diurne gagnent les première pentes de l’Est à partir du milieu de matinée puis se généralisent à l’ensemble des hauts à l’heure du déjeuner à l’exception des cirques et des plus hauts sommets qui conservent quelques éclaircies. L’après-midi, les nuages prennent de l’ampleur sur les hauteurs de l’ouest et du sud et peuvent donner de menues averses du côté des Colimaçons ou encore du Tampon. Les nuages gagnent également les cirques ainsi que les hauts sommets. L’après midi est en revanche plus clémente sur le littoral au vent de Saint-Joseph au Chef Lieu où les périodes ensoleillées dominent.

Les températures maximales restent élevées pour la saison, on attend entre 27 à 29 degrés sur le littoral voir ponctuellement 30 degrés sur les plages. Dans les hauts, elles varient entre 20 et 24 degrés dans les Cirques, 14 à 16 degrés du côté du Pas de Bellecombe ou du Maïdo.

Les brises dominent sur les plages de l’Ouest ainsi que sur Saint-Pierre. Le vent d’Est à Nord-Est souffle modérément le long des côtes Nord et Sud avec à nouveau des rafales entre 60 et 70 km/h sur le Sud Sauvage et du côté du Chef Lieu ou de la Grande Chaloupe.