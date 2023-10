L’élément marquant pour cette journée concerne le vent d’Est à Sud-Est qui va se renforcer le long des littoraux Sud, Nord et Est ainsi que sur les crêtes et à la Plaine des Cafres.

Les rafales les plus fortes concerneront la région de Saint-Pierre et Saint-Joseph avec 70 km/h en journée voire ponctuellement 80 km/h. Les rafales seront un cran en dessous sur les littoraux Nord et Est avec 60 km/h attendus du côté du Chef-Lieu, 50 km/h du côté de Saint-Benoît. On attend également un peu de vent de Nord-Est du côté du col de Bellevue et des crêtes avec des rafales entre 40 et 50 km/h.

Les brises dominent de La Possession à L’Étang-Salé en passant par Saint-Gilles.Malgré ces conditions pour le moins ventilées, cette journée de samedi devrait se montrer agréable avec un soleil omniprésent aux premières heures de la journée.

Les nuages d’évolution diurne partent tardivement à l’assaut des pentes en fin de matinée, et se montrent un peu plus présents dans les hauts de l’Est l’après-midi. Les éclaircies résistent l’après-midi le long des littoraux Ouest et Sud-Ouest. Les cirques de Mafate et de Cilaos ainsi que les sommets au-dessus de 2500 mètres d’altitude devraient également conserver des cieux cléments tout au long de la journée.

En fin de journée, des nuages venus de l’océan apportent de petites averses sur la moitié Nord-Est de l’île en débordant dans Salazie. Ces averses vespérales se montrent un peu plus marquées sur les pentes Est du Volcan ainsi que du côté de Takamaka.

Les températures maximales varient entre 26 et 29 degrés en bord de mer, 20 à 24 degrés dans les Plaines et les Cirques, 15 à 18 degrés au Pas-de-Bellecombe ou au Maïdo.La mer est peu agitée en baie de Saint-Paul et du côté des plages, agitée au vent et au déferlement d’une petite houle d’alizé.

Horaires des marées à La Pointe des Galets le samedi 23/09/23 :

Marée basse : 01:01 et 13:03

Marée haute : 08:17 et 19:43