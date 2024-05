Le vent demeure l’acteur majeur de cette journée. Des rafales voisines de 70 km/h sont à nouveau attendues entre Saint-Joseph et la Pointe au Sel.

Prévisions pour ce jeudi 18 avril :

Elles pourront même atteindre les 75 km/h entre Saint-Pierre et la Pointe de l’Étang-Salé. Dans l’Est et le Nord, il souffle en pointes entre 60 et 65 km/h vers Sainte-Marie ou le chef-lieu, et 50 km/h de Sainte-Rose à Saint-André.

Côté ciel, la frange littorale entre Saint-Joseph et Saint-Benoît, voit s’échouer des nuages porteurs de quelques gouttes temporaires. Ailleurs, le soleil domine avant le développement des nuages de pente à la mi-journée, principalement à mi-pente sur les Hauts de l’Ouest et du Nord. Au dessus de 1600 à 1800 mètres le soleil continue de s’imposer généreusement. C’est également le cas dans les cirques ou encore sur les zones les plus ventilées.

Les températures minimales au lever du jour sont fraîches, notamment dans les Hauts. De même, au meilleur de a journée, le mercure perd encore en moyenne un degré sur la majorité de l’île par rapport à la veille.

La mer est forte au vent et croisée du large de la Pointe des Aigrettes à Sainte-Rose, en passant par la Pointe de la Table.