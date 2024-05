En ce début de journée, poussés par l’alizé, des nuages parfois porteurs d’averses concernent une bonne moitié Est du département, approximativement de Sainte-Suzanne à Saint-Joseph en passant par Salazie, les Plaines et le Volcan.

Prévisions pour ce vendredi 19 avril :

Quelques débordements vers Saint-Pierre ou Saint-Denis peuvent également se produire par moments. Plus a l’Ouest, Mafate et Cilaos inclus, quelques nuages se font observer mais le temps reste sec et clément. L’après-midi, les averses deviennent de plus en plus rares et intéressent principalement les pentes du Volcan. Le gris reste majoritaire sur l’île et les endroits les plus ventilés bénéficient de belles éclaircies.

La fraîcheur matinale laisse place à des températures maximales agréables mais tout juste de saison. On flirte avec les 30°C simplement sur le secteur des plages et du Port. On attend 23°C dans Cilaos et 18 à 20°C au Maïdo ou au Pas de Bellecombe-Jacob.

L’alizé garde fière allure et reste l’acteur principal de cette journée. Des rafales d’Est à Sud-Est voisines de 60 à 70 km/h sont en effet attendues dans le Sud, un peu moins au Nord vers le Chef Lieu. Quelques rafales entre 50 et 60 km/h sont également attendues sur le relief et crêtes exposées. Le long des plages de l’Ouest, les brises prédominent.

La mer est forte de la Pointe des Aigrettes à la Pointe des Cascades, au vent et au déferlement d’une houle de Sud voisine de 2 mètres 50 mais en lent amortissement.