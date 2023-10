Au lever du jour, c’est un temps calme et bien ensoleillé qui prédomine sur notre département. Toutefois, le soleil est souvent voilé par quelques nuages d’altitude.

Au fil des heures, les nuages se développent le long des pentes où l’ambiance devient nettement plus humide avant la mi-journée et des débordement nuageux ont lieu sur le Nord, l’Ouest et le Sud. Les sommets et les cirques tirent leur épingle du jeu avec un soleil prédominant.

L’après-midi, la couche nuageuse enveloppe l’intérieur de l’île avec ici ou là de petites averses. Les cirques continuent de bénéficier de larges éclaircies et le soleil brille généreusement au Piton des Neiges, au Maïdo et au volcan et plus généralement au-dessus de 1500 mètres d’altitude.

La chaleur reste de mise, notamment sur le littoral avec des températures maximales supérieures aux normales de saison. Comptez sur 27 à 31°C sur la bordure littorale, 25°C à Cilaos et 22°C voire plus au Maïdo et au volcan.

Le vent demeure au secteur Nord et n’est sensible que vers les plages de l’Ouest et la route des Laves avec des pointes de l’ordre de 40 km/h. Pas de vent dans les hauts avec des brises bien installées.

La mer est peu agitée à agitée avec deux petites houles inférieures à 1 mètre 50, l’une de secteur Sud et l’autre d’alizé.