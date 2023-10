Ce week-end la nouvelle Miss Réunion, Mélanie Odules a posté une photo sur ses réseaux où elle apparaît les cheveux lissés. Et non les cheveux bouclés.

Miss Réunion 2023, Mélanie Odules a posté hier une photo d’elle avec les cheveux lissés. Une publication qui intervient dans le cadre d’un shooting photo de la nouvelle reine de beauté.

Cela a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux. "Jolie, mais cheveux bouclés lé mieux !!", "Où sont les cheveux bouclés ? "

Mélanie Odules a réagi en story et s’explique : "C’est moi qui l’ait souhaité, qui ait choisi de lisser mes cheveux du moins pour un certains temps . Ce ne sera pas toute l’année de mon couronnement" (...) "Au niveau capillaire j’ai toujours aimé changer de tête. Et je trouve ça plutôt intéressant que vous puissiez me voir sous plusieurs angles. Pour l’instant c’est cheveux et pourquoi pas cheveux tressés".

Ajoutant en commentaire :

" J’AI DÉCIDÉ de les lisser ! Que ce ne sera PAS DÉFINITIF. C’est mon choix, personne ne m’a forcé à le faire. J’aime beaucoup mes cheveux bouclés et j’aime aussi apporter un changement temporaire au niveau capillaire"