Marcher, pour vivre plus longtemps. C’est le secret de ces 3000 séniors qui se sont rassemblés ce samedi matin à Saint-Denis.

Au programme, une marche donc, entre 7 et 11 kilomètres selon les envies, pour maintenir un bon état de santé.

"J’ai 83 ans et faire un peu de marche comme ça, ça va m’arranger", estime cette marcheuse.

"C’est important de montrer que nous les séniors, à notre âge, on est encore capable de faire des choses" ajoute cette gramoune.

Un évènement qui est aussi l’occasion pour certains de rompre avec le quotidien, de sortir de chez soi et d’ainsi, éviter la solitude.

"J’aurais voulu qu’il y ait plus de monde, la marche c’est la santé" confie Miss Mamie Saint-Denis.

"On fait des connaissances et on respire de l’air frais", se réjouit une autre gramoune.

Une marche qui rassemble donc, et lutte contre les préjugés autour des séniors. Avec un objectif, monter l’importance et la place des anciens dans notre société.

"On ne montrait les séniors que comme une charge. Et on s’aperçoit avec la longévité, qu’ils montrer qu’ils ont encore beaucoup à donner. Et dans certains secteurs, notamment associatifs, ils jouent un rôle très important", explique Olivier Allart, directeur des Séniors.

Une recette visiblement simple pour bien vieillir : de la marche et de la convivialité.