Des navettes électriques à Mafate ? Cela pourrait devenir une réalité. Rose May et son conjoint souhaitent développer un système de navettes exclusivement réservé aux Mafatais, entre la Nouvelle et le Col des Bœufs.

Cette idée leur est venue en tête lorsque le père de Rose May diabétique est tombé malade. Le transporter est devenu de plus en plus compliqué, cette voiturette lui a changé la vie. Ces navettes sont 100% autonomes et se rechargent à l’aide de panneaux solaires.

"On a cherché une solution écologique. Les navettes sont électriques. Elle ne fait pas de bruit et ne dégage pas d’odeur", explique Rose May Collet, porteuse du projet.

Les habitants de la Nouvelle sont une centaine. Ils dépendent essentiellement des rotations d’hélicoptères, ces dernières sont impossibles lorsque le ciel est nuageux. Olivier, gérant de snack, voit ce projet d’un très bon oeil. "Cela nous arrangerait la vie. Cela diminuera le coût de la vie et ce sera plus facile de descendre si on a un pépin".

L’idée à terme serait de mettre en place 5 navettes qui emmèneraient les Mafatais en haut du Col des Bœufs par le chemin Charrette. Cela coûterait 17 euros, contre 140 pour une rotation d’hélicoptère.

Des oppositions

D’autres sont catégoriques et ne veulent pas de ces navettes électriques. Le projet avait déjà fait parler de lui en 2022 et une pétition avait vu le jour. Aujourd’hui elle compte plus de 3000 signatures.

"La plaine des Tamarins est accessible uniquement à pied. Pour faire passer un 4 roues, cela nécessiterait des aménagements. Cette zone est vraiment à préserver", explique Marion Buhan, Co-gérante d’un gîte à la Nouvelle.

Les porteurs du projet ont contacté l’ONF, la mairie et le Parc National. Ce dernier a sollicité le département, mais n’a pas obtenu de réponse. Ce projet est dans les tuyaux depuis 2 ans, mais n’avance pas bien vite.

"On ne peut pas décider si c’est un projet viable ou pas. Il y a énormément d’étapes à passer. Ce qu’on voit c’est qu’il y a un intérêt, à condition que ce soit très cadré. 500 kilos de marchandise peuvent être transportés, la moitié de ce que peut transporter un hélicoptère. Cependant il ne faut pas que cela tende vers du transport de touriste en masse," indique Vanessa Miranville, maire de la Possession.

Ce système de navettes électriques pourrait créer 17 emplois. Pourtant, cette image de voiturettes à Mafate est difficile à accepter pour Jérôme Filippini, préfet de La Réunion. "Mettre des véhicules électriques sur des sentiers de randonnée dans le cirque de Mafate, je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable. J’ai demandé que des réponses techniques et assez précises soient apportées", explique le Préfet de La Réunion.

Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, Mafate est le dernier joyau de La Réunion encore épargné du superflu de la modernité.