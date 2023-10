Son arrivée avait été annoncée jeudi dernier à La Réunion. C’est un Dash 8 flambant neuf, tout récent, ne datant que de 6 mois, qui interviendra cette saison sur les feux de broussailles et de forêts jusqu’à la mi-décembre. Une fois posé à Pierrefond, le Milan 80, appareil de la sécurité civile, a nécessité une reconfiguration en bombardier d’eau. Quelques éclairages sur cette transformation.

32 mètres de long et 28 mètres d’envergure, le Dash 8 est de retour flambant neuf pour la saison des feux de forêt. Conçu à l’origine pour le transport de passagers, chaque année, il se métamorphose en redoutable bombardier d’eau une fois arrivé sur l’île comme l’indique Benoît Quennepoix, commandant de bord du Dash 8.

« On est en train de terminer le changement de configuration, on a en levé les sièges pour gagner du poids et pouvoir notre charge maximale d’eau sur les eaux. A bord de l’appareil, 4 pilotes, un emploi du temps chargé avec des missions bien spécifiques, notamment la surveillance aérienne.

On connait régulièrement des feux comme celui constaté il y a plusieurs jours à côté de la Savane. Ce sont des feux qui sont assez techniques pour nous et l’utilisation des moyens aériens est un gros soutien pour la lutte contre les feux de forêt. »



Avec sa capacité de 10 000 litres de largage, il viendra renforcer les moyens que disposent les sapeurs-pompiers pour lutter contre les feux jusqu’à mi-décembre au plus tôt.

« L’arrivée du Milan 80 nous permet de sécuriser notre dispositif, nos hommes sur l’intervention et surtout d’avoir une rapidité d’intervention conséquente compte tenu du relief extrêmement difficile. Acheminer et déposer du personnel que ce soit par hélicoptère ou par la route sont des délais qui sont extrêmement longs » ajoute le lieutenant-colonel Henri-Claude Pothin, conseiller technique zonale feux de forêts.

En attendant sa première mission, le Dash 8 reste stationné à l’aéroport de Pierrefonds. Il est possible qu’en levant vos têtes dans le ciel, ces prochaines semaines, vous puissiez être surpris.