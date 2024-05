À retrouver sur Antenne Réunion ce samedi à 19h45 après le JT. Une nouvelle série signée Antenne Réunion, suit le quotidien de la famille Rivière dans ses peines et ses galères avec humour.

Béatrice, Zoé, Kilian et Didier forment la famille Rivière. La série suit le quotidien de la famille créole avec ces peines et ces galères. Des scènes de vie pleine d’humour, de complicité, et de bons plans à suivre en famille sans modération sur Antenne Réunion.

Une équipe de tournage d’une quinzaine de personnes a contribué aux 41 épisodes de 5 minutes de la série. "Mon but, c’était de préparer, de faire tout ce qui dit plans de travail et d’organiser les différentes journées de tournage. Quand on arrive sur place, qu’est-ce qu’on tourne ? À quel moment ? Quel comédien est concerné ? Et tout ce qui s’en suit, c’est un travail de longue haleine" confie Charline Asson, assistante de réalisation.

La série en partenariat avec de multiples institutions aborde également des problématiques sociétales telles que la santé ou les violences. On y voit les Rivières surmonter les problèmes tout en humour.

"On a voulu changer et prendre un petit contre-pied en passant une information, un message sur un autre ton, celui de l’humour pour divertir les gens et pour les intéresser" explique Lionel Massart, réalisateur de la série.

"On a quand même la chance de vivre ici, sur un territoire où on est bien par rapport au reste du monde donc il faut aussi relativiser, je pense sur ce qu’il nous arrive, non pas avec légèreté mais avec humour et relativisme" confie Yoanna Atchama, actrice qui incarne Béatrice Rivière.

Cette nouvelle série signée Antenne Réunion sera à suivre tous les samedis soir à 19h45 après le JT. Le premier épisode sera à retrouver dès ce samedi 13 avril sur Antenne Réunion.