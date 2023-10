Ce jeudi matin à Saint-André, des letchis sont présents sur l’étal d’un vendeur. Une disponibilité précoce pour le fruit rouge préféré des Réunionnais.

Parmi les fruits de saison sur un étal à Saint-André, quelques letchis sont disponibles, les tous premiers de la saison et très en avance. Une récolte un peu maigre et qui n’est pas à vendre, mais les clients sont surpris :

« Normalement ce n’est pas la date des letchis. »

« Je ne sais pas ce qu’il s’est passé avec la nature mais c’est pas encore la saison »

Même si les letchis donnent un peu l’eau à la bouche, certains clients préfèrent attendre :

« Personnellement je préfère attendre un peu quand ce sera la saison »

« Bah c’est un peu doux je suis surprise, mais on va attendre encore »

Ce vendeur a ramassé quelques kilos de letchis ce jeudi matin, même s’il est dans les premiers pour la récolte, cette année, c’est particulier : « On voit qu’il y a un problème car là on est mi-octobre alors que normalement c’est fin novembre et début décembre. Là avec la chaleur, la récolte va être activée », explique Collen vendeur de fruits.

Il faudra attende encore quelques semaines pour acheter les premiers letchis, et qui devraient être vendu aux alentours de 18 euros le kilo.

