Les premières mangues fleurissent sur les étals. Beaucoup de vertes surtout, idéal avec du sel et du piment. Les producteurs s’attendent à une belle saison, cette année.

La mangue est de retour sur les étals, même avec un peu d’avance, elle régale toujours autant les petits et les grands. Chaque variété a sa spécificité, qu’elle soit acide ou sucrée, il y a plusieurs manières de les déguster.

"Je vais faire un rougail. Je fais revenir avec des oignons, du piment un petit peu de vinaigre ou du citron et c’est terminé", explique un passant interrogé au marché forain.

Chez les forains, certains ont leur petite préférence.

"Avec la mangue carotte, on peut faire un rougail, mais quand elle est mûre pour moi c’est la meilleure mangue. En question de goût elle est meilleure, mais il y a des fillasses dedans. Le goût n’a rien à voir avec une mangue Josée. Quand vous avez le noyau, vous ne voulez plus le lâcher. La mangue Josée est un peu plus fade", explique un forain. I

Il faut compter entre 2 et 4 euros pour une barquette. Cette saison s’annonce de bon augures pour notre mangue péi.