Ce mercredi 28 septembre, marquait le départ des journées d’intégration pour les étudiants de l’IAE (Institut d’administration d’entreprises).

Les journées d’intégration sont essentielles pour les étudiants. Pilier de l’année universitaire pour commencer sur de bonnes bases, les journées d’intégration sont largement attendues par les étudiants. Et bien elles ont commencés ce mercredi.

Voici le communiqué :

Saint-Denis, le 28 septembre 2023

Une journée d’intégration déjantée pour les étudiants de l’IAE

Ce jeudi 28 septembre a marqué pour les étudiants de l’IAE le top départ des journées d’intégration. Organisée à chaque rentrée, cette journée « team building » est devenue un pilier de l’année universitaire car elle permet de booster la cohésion de groupe et de créer un environnement favorable à la réussite. Par équipes, les étudiants ont relevé de nombreux défis autour du thème « Kart & Furious ». L’évènement, piloté par une équipe d’animateurs survoltés, consiste en une course de kart « caisses à savon ».

Une centaine d’étudiants se sont élancés ce matin, au total ce sont 400 étudiants qui se succèderont jusqu’à samedi. Un thème original autour des films Fast & Furious Cette année, l’événement a été conçu et piloté par l’agence Pull Up Evènement autour du thème « Kart & Furious ». Répartis par équipes, les étudiants doivent construire leur propre kart pour participer à la course.

Dans chaque équipe, on retrouve différents rôles clés : construction, design, business et communication. Certains compétiteurs ont pour mission de négocier des sponsors avec les commerçants du quartier et d’autres de faire la promotion de leur kart sur les réseaux sociaux. Chaque demi-journée est clôturée par une course finale et une remise de prix. La cohésion de groupe pour favoriser la réussite universitaire et professionnelle

Depuis plusieurs années, l’équipe pédagogique de l’IAE a mis en place cet événement phare car il permet aux étudiants de développer de nombreuses valeurs et compétences qui leur seront primordiales pour réussir leurs études et leur vie professionnelle : intelligence collective, travail en équipe, gestion du stress, communication interpersonnelle, gestion des conflits, solidarité, etc.

Comme le rappelle Pascal Picard, directeur de l’IAE : « Cette journée a pour objectif principal que les étudiants vivent une expérience unique et qu’ils soient empreints des valeurs qui leur seront le plus utiles en tant qu’étudiant mais aussi en tant que futur professionnel ». A propos de l’IAE Réunion

L’IAE est l’école de management de l’Université de La Réunion. L’institut propose 25 cursus allant de la dernière année de licence jusqu’au doctorat, couvrant quatre grands domaines de compétences – Management Général, Comptabilité-Contrôle-Audit, Marketing-Vente et Ressources Humaines – ainsi que des secteurs d’activité clés sur le territoire : le Tourisme, la Santé et l’Economie Sociale et Solidaire. L’IAE combine les valeurs du système universitaire et les atouts d’une grande école.

D’une part, les enseignements sont fondés sur une expertise scientifique grâce à un corps d’enseignants-chercheurs, tout en proposant aux étudiants des frais d’inscriptions réduits (moins de 250 euros pour une année de Master pour les étudiants non-boursiers, gratuit pour les étudiants boursiers). D’autre part, un accent particulier est mis sur la professionnalisation et l’école bénéficie d’un réseau de plus de 6500 diplômés.