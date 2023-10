Comment ne pas les connaitre...vous savez, eux là... Les Cabix ! Florent, Cédric et Ruddy ont aujourd’hui accepté de répondre à nos questions.

Florent AMOURDOM-MARIAYE 25 ans, Cédric SIRIONGUE 25 ans et Ruddy RAMIN 26 ans, sont tous les 3 membres du célébre groupe "Les Cabix", une bande d’humoristes qu’on ne présente plus à La Réunion.

Ils ont aujourd’hui accepté de nous en dire un peu plus sur eux, leurs parcours, leurs personnalité :

Qui sont « Les Cabix » ?

Les Cabix c’est une histoire d’amitié avant tout . Nous té aime fait rit a nous entre nous , et nous la decidé partage ça aux autres sur les réseaux !

Comment vous-êtes-vous rencontrés ?

Nous la rencontre a nous à l’association Opal, l’association de quartier de la Cité Oasis à Saint André , où nous la appris le théâtre grâce à Jean Bernard Ouledi et Thierry Hoareau. Nous la fait 4 années de théâtre avant de lance a nous sur les réseaux , les gens i connait pas forcément !

D’où provient ce nom/ Qui en a eu l’idée ?

Nous laisse planer un mystère autour de pourquoi les Cabix .. pou l’instant personne la trouvé 😂

Quand avez-vous commencé les vidéos humoristiques ?/ Pourquoi ?

Nous la commence les vidéos en 2015 .. ça fait déjà 8 ans ☺️ et à la base c’était vraiment avec les moyens du bord , le contenu té prime sur la qualité . Aujourd’hui nous n’a une boite de production "Id Prod" qui suive a nous sur les gros projets , mais nous essaye garde aussi une simplicité, garder notre philosophie intacte !

C’etait une volonté de nout part de partage nout ban delires , nout ban fous rires , nout l’univers. Sans volonté de buzzer .

Si vous deviez donner « le rôle » de chacun d’entre vous dans le groupe, quels seraient-ils ?

Nous faisons à nous 3 tous les rôles ! De la réflexion au résultat final. Nous sommes complémentaires et nous nous partageons les taches au feeling.

Comment se déroule la création d’une nouvelle vidéo ? (Comment vous trouvez toutes ces idées/vous vous mettez d’accord sur le thème/vous déterminez chaque rôle,etc.)

Au niveau des idées , des fois 1 membre trouve l’idée seul et la partage au groupe , que nous développe ensemble , la plupart du temps nous prend un après-midi dans la semaine pour trouver des idées , mais les meilleures sont les idées qui viennent à nous spontanément, quand on s’y attend le moins !

Un mot pour décrire votre humour ?

C’est un humour La Kour, un peu absurde , et dans la caricature, on aime grossir les traits.

Que faites-vous dans la vie en dehors des vidéos ?

Florent passe un brevet d’animation sociale, Cédric est commercial, et Ruddy donne des cours de théâtre !

Quelle est votre meilleure expérience / souvenir dans vos carrières d’humoristes ?

Notre meilleur souvenir c’est quand on a bouché la 4 voies pour une parodie de Kalash et Damso et quand on a joué à l’avant première de Manu Payet , c’était un immense honneur !

Une anecdote drôle à nous raconter ?

S’il nous fallait raconter des anecdotes il faudrait écrire un roman ! Mais ça nous fait toujours rire quand on nous confond avec les autres humoristes de l’ile ou quand on déforme notre nom !

Avez-vous des projets spécifiques pour le futur ?

Évoluer mais ne pas changer, garder notre ligne directrice et continue fait plaisir le peuple ❤️

Un mot pour ceux qui vous suivent depuis le début ?

Merci pour la force au quotidien, quand zot crie Cabix dan chemin i rechauffe nout coeur ❤️ nout public lé au top !

Autres choses à rajouter ?

I fait plaisir de voir que nous peut ramène la joie, le rire dans cette societé de fou. C’est ça i alimente a nous ! Allons viv dans la paix’

QUI EST LE + :

Mature : Ruddy

Extraverti : Florent

Introverti : Cédric

Gros ker : les 3 😂

Râleur : Cédric

En retard : Cédric

Tête en l’air : Florent