Le cannabis thérapeutique est actuellement en expérimentation en France jusqu’à mars 2024. L’idée de sa légalisation, fait son bonhomme de chemin.

Un geste légal, à des fins médicales. C’est peut-être le futur du cannabis thérapeutique en France.

En expérimentation depuis déjà deux ans, le cannabis thérapeutique pour bien être légalisé l’année prochaine. Mais qu’en pensez-vous ?

"Je suis contre le zamal pour ceux qui en prennent pour faire n’importe quoi. Mais pour la médecine, je ne suis pas contre", explique cette passante.

"ll vaut mieux ça que de les voir traîner un peu partout, avec des gangs qui revendent comme on voit en métropole. Il vaut mieux légaliser", ajoute ce passant.

"Pour les gens qui ont un traitement lourd comme le cancer, ça peut être intéressant pour limiter les effets secondaires de la chimio", pense cette dionysienne.

L’expérimentation est saluée par ce vendeur de CBD qui plaide pour sa légalisation. Et ces dernières années, le revendeur a observé une évolution de sa clientèle qui tend plus vers le thérapeutique, que le récréatif.

"Au départ, c’était la curiosité pour le côté récréatif. Finalement, on s’aperçoit que plus de gens, sous conseils de leurs médecins, viennent chercher le côté thérapeutique, curatif. Parce que vous avez les mêmes effets que certains opiacés et morphiniques", explique Sébastien Gimenez, vendeur et conseiller CBD.

Huile, bonbon ou infusion, la légalisation du produit pourrait prendre bien des formes. Et selon ce médecin, il n’a pas réellement vocation de guérison, mais permet de soulager ses patients.

"J’ai pu l’utiliser sur trois patients chez qui ça a apporté de l’apaisement sur l’anxiété et le stress. L’autre question c ’est de savoir comment l’agence de médicament va le rembourser et sous quelle forme", explique le Dr. Reshad Rahim-Kahn, médecin en unité de soins palliatifs à la clinique de Sainte-Clotilde.

En cas de légalisation, la filière péi se dit déjà prête à se lancer sur la variété du zamal, une filière qui peut-être créatrice d’emploi.

"Je pense que quand on aura établi des règles de production de cannabis thérapeutique, on pourra se positionner et proposer une production. Le but c’est d’avoir une variété bien être dans les prochaines années qui permettra aux agriculteurs de diversifier leur culture et leur revenu" précise Sébastien Bénard, responsable recherche et développement chez Cannabidoïd Bourbon Research

Actuellement en cours, l’expérimentation devrait prendre fin en mars 2024. Le projet de loi quant à lui devrait être mis sur la table d’ici la fin de l’année.