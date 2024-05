La saison des zattes a commencé sur l’île. Ce fruit, qui éveille la curiosité, est très apprécié des Réunionnais. Avec son goût sucré, le zatte est déjà en vente sur les marchés.

Le zatte, l’attier ou pommier cannelle, est de retour sur les marchés de l’île. La saison, de ce fruit originaire d’Amérique du Sud et d’Afrique centrale (Mali), est de mars à juin. À La Réunion, on trouve particulièrement le zatte sur la commune de Saint-Leu et plus généralement dans les bas de l’ouest et du sud.

Ce fruit ressemblant à une pomme avec des écailles, se vend par lots de 5 à 10 ou par kilo. Des zattes ont été aperçus au marché de Bras-Panon à 8 € le kilo.

Le zatte offre une chair goûtue, pleine d’arômes et sucrée, presque mielleuse. Cette chair, blanche et tendre, cache de nombreux pépins capables de casser une dent, car ces suivants sont durs comme la pierre. Un fruit déconseillé aux enfants pour cette raison.

Ce fruit est aussi apprécié pour ses bienfaits et le fait qu’il contient de l’acétogénine. Un élément reconnu comme étant anti-cancérigène. Sa principale qualité est de bloquer le développement des cellules cancéreuses en bloquant les fonctions respiratoires de celles-ci.

Trois espèces de zattes sont cultivées sur l’île : le zatte classique, le zatte rouge, le zatte sans grains (que les enfants peuvent déguster).

De nombreux Réunionnais consomment ce fruit tel quel ou sous forme de rhum arrangé.