Ce jeudi 11 avril 2024, le Territoire de l’Ouest et la Ville de Saint-Leu annoncent la révision du projet de la Maison de la Mer. Cette évolution répond à une logique globale d’aménagement du littoral de la commune pour un développement harmonieux et apaisé.

Communiqué :

La Maison de la Mer est un projet novateur visant à améliorer qualitativement cette partie du littoral, appréciée de tous, tout en répondant aux différents usages.

Même si le projet précédent a toujours été juridiquement légitimé, la communauté d’agglomération et la Ville ont souhaité apporter des modifications pour qu’il s’intègre davantage dans la logique d’aménagement et de développement voulu pour le littoral saint-leusien.

Les études de modernisation du centre-ville de Saint-Leu sont venues apporter des perspectives pour cet espace autour du port, qui se doit d’intégrer pleinement le périmètre qui court jusqu’à l’entrée nord de la Ville, destiné à devenir un vaste espace naturel et apaisé.

Le Territoire de l’Ouest et la Ville de Saint-Leu ont fait le choix de s’orienter vers un projet plus léger en termes d’implantation, répondant aux attentes et adapté aux différents usages :

- Une emprise réduite et une plus grande ouverture sur la mer : création d’un belvédère en bois et de trois box dédiés aux activités économiques et foraines ;

- Le maintien de l’environnement naturel : préservation des arbres existants, y compris les badamiers et plantation de 40 espèces végétales ; intégration des aménagements paysagers avec des mobiliers urbains pour renforcer la continuité piétonne le long du littoral. Cette approche permet de maintenir l’intégrité écologique de la zone tout en offrant des espaces de détente et de loisirs pour les résidents et les visiteurs.

- Des fonctionnalités améliorées : création d’une aire de carénage plus importante en termes de surface, plus fonctionnelle ; mise aux normes du site avec la disponibilité d’eau et d’électricité ; maintien des places de stationnement sur l’emprise du port pour assurer la praticité et l’accessibilité du site.

« La Maison de la Mer est un équipement à intégrer dans la vision globale d’aménagement de Saint-Leu. Les réflexions n’ont cessé de se poursuivre ces dernières années, avec les pêcheurs, les élus, les partenaires et les Saint-Leusiens. L’étude sur la modernisation du Centre-ville de Saint-Leu qui touche bientôt à sa fin porte ses fruits et nous conforte dans l’idée de faire évoluer le projet de la Maison de la Mer. Nous voyons maintenant très clairement, se dessiner un espace apaisé, boisé, qui fait la part belle aux mobilités douces », précise Bruno Domen, Vice-président du Territoire de l’Ouest, Maire de Saint-Leu. La livraison de l’équipement est envisagée début 2025.

Trois procédures rejetées par les juges du Tribunal Administratif, confirment la légalité du projet :

- Une procédure de référé liberté engagée par des riverains, a abouti au rejet de leur requête.

- Un référé liberté engagé par le président de l’association SOS DPM97.4, également rejeté par le tribunal.

- Un référé suspension demandé par l’Association Nautique de Saint-Leu (ANSL), qui s’est conclu par un rejet.