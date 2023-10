Longtemps associé à la communauté homosexuelle, le poppers, désormais surnommée drogue des ados, car sa consommation explose chez les plus jeunes. Après avoir été interdite, la substance psychoactive est en vente libre dans les stations-service, les petits commerces… Les médecins alertent sur les conséquences de l’usage répété de ces poppers.

C’est la nouvelle tendance chez les jeunes. Le poppers, petit tube de liquide euphorisant, 25 cl seulement qui pourtant provoque un effet immédiat. Relaxation, sensation d’euphorie accompagné de rire, chez les plus jeunes, il a déjà fait ses preuves.

« J’avais déjà entendu parler du poppers avec des amis qui ont déjà testé. T’as as une sensation de détente mais pas grand-chose de plus », ajoute un adolescent. Aujourd’hui, le poppers est de plus en plus accessible, il va même jusqu’à se vendre en libre-service dans les stations et les petits commerces.

"C’est très à la mode en ce moment. Ils sont attirés par le packaging, c’est très coloré donc très ludique. Et ce n’est pas cher", déclare une commerçante.

Pourtant, ce produit peut être nocif sur le long terme comme l’alerte ce médecin : "Le poppers, surtout utilisé en excès au cours d’une même soirée ou très fréquemment dans les jours qui suivent va bloquer les globules rouges. On peut avoir des baisses de tension, des pathologies. C’est un produit pour adulte, ce n’est pas un produit qui doit être réservé aux enfants. Il faut être vigilant sur les ventes", explique Docteur Thierry Jamin, Médecin addictologue au GHER de Saint-Benoît.

Interdit au moins de 18 ans, le poppers doit s’utiliser consciemment et non quotidiennement.