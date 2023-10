GLORIOUS, le groupe de pop louange chrétienne, foulera à nouveau le sol réunionnais les 27 et 28 octobre prochains.

Après un énorme succès pour leurs concerts les 28 et 29 octobre 2022, GLORIOUS, le groupe de pop louange chrétienne composé des frères Thomas et Benjamin POUZIN, foulera à nouveau le sol réunionnais les 27 et 28 octobre prochains.

Glorious est un groupe de renommée nationale, qui se produira pour la deuxième année à Saint-Paul, au parc Expobat. L’année dernière, pour leurs prestations à la Ravine Saint-Leu, ils avaient rassemblé 12 000 personnes au total.

Le concert se tiendra de 20h00 jusqu’à 22h00. Des tee-shirts seront également disponibles en local. Des places restent disponibles pour le 27 octobre.

Les billets sont en vente en ligne sur le site : https://my.weezevent.com/glorious-en-concert-a-la-reunion-1 ou avec l’organisatrice de l’évènement, joignable au 0693 20 56 79.