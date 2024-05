Ce vendredi 19 avril s’est déroulé le procès de Johnny Michel, ancien postier accusé d’escroquerie. Les faits s’étalent de 2018 à 2023, période où l’accusé mettait en vente des véhicules de la Poste et détournait l’argent des acheteurs particuliers.

Ambiance tendue au Tribunal de Champ Fleuri à Saint-Denis aujourd’hui. Plus d’une trentaine de victimes d’escroquerie sont présentes dans la salle d’audience sur une cinquantaine reconnue.

Lorsque Johnny Michel a pris la parole, l’agencement des victimes s’est fait ressentir. À plusieurs reprises "Parle plus fort ! Lors que tu nous as arnaqués tu parlais plus fort alors aujourd’hui parle plus fort !" ont retenti dans la salle.

L’auteur des escroqueries réalisées entre 2018 et 2023 ne répondrait pas clairement aux questions posées par le Président et le Procureur mais affirme avoir remboursé quelques victimes. Le préjudice total s’élève à plus de 200 000 euros.

La décision sera rendue le 3 mai prochain.