Ces tubes font le buzz à chaque sortie et vous font danser, déhancher. Willy William est à La Réunion. Il est en concert lors du NRJ MUSIC TOUR ce mercredi soir 19h aux Florilèges au Tampon. Willy William, auteur-compositeur-interprète et chanteur est l’invité de ce 12h30.

L’artiste sera en concert dans le cadre du NRJ Music Tour. C’est un concert attendu par Willy William. "J’ai 30 minutes pour mettre les gens de bonne humeur. C’est ma mission demain soir : rendre les gens heureux, que tout le monde parte avec le sourire "

D’autres artistes seront aussi présents : DJ Bens , Sound of Legend, Céphaz et Caléma. "Il y a toujours plein de surprises dans ces plateaux là. C’est dans ce genre de plateau là que l’on se rencontre, qu’on échange et que ce soit autre chose que l’on a l’habitude de faire "

Ce n’est pas la première fois qu’il vient à la Réunion. "J’habite à Maurice depuis quelques années. j’avais déjà fait du séga qui ont quelque chose qui a fonctionné. Donc le maloya reste dans ma tête , il y a plein de choses à faire dans la musique

"J’en prépare un de single pour les prochaines semaines. Il y a de belles surprises qui vont arriver ainsi que de belles collaborations", vient conclure Willy William.