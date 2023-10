Dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme, le collège Amiral Pierre Bouvet ouvre les portes de son CDI, aux parents d’élèves.

C’est un bref retour à l’école pour cette trentaine de parents dyonisiens, ce jeudi matin. Dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme, le collège Amiral Pierre Bouvet ouvre les portes de son CDI aux parents d’élèves.

Une initiative appréciée par les parents d’élèves :

"Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas lire ni écrire, donc c’est une bonne chose" estime cette maman.

En effet, vu que 23% des réunionnais souffriraient d’illettrisme, l’idée est de donner aux parents, les cartes pour aborder des thèmes plus généraux.

"Moi c’est le harcèlement à l’école qui me fait peur", témoigne cette maman.

"Vu que mon enfant a déjà été harcelé. L’idée c’est lui apporter les armes pour se défendre et qu’il puisse grandir en aimant l’école", explique cette deuxième.

Accessible deux après-midi par semaine, l’intérêt est également de créer plus de liens entre parents et enfants.

"Nos élèves ont un rapport difficile à la lecture, mais ils aiment bien venir dans cet espace qui leur ai dédié. Donc on a travaillé avec eux pour voir comment on peut les motiver et leur montrer que c’est une bonne chose de venir ici et de lire. L’idée est donc venue des enfants", explique Audrey Grondin, professeure documentaliste.

Le dispositif a naturellement été salué par le rectorat :

"J’ai interrogé une maman d’élève et je lui ai demandé pourquoi elle était là. Elle m’a répondu "pour mes enfants et faire en sorte qu’ils aient toutes les chances dans la vie". C’est ca qui est important pour moi. Je veux saluer cette initiative. L’école a besoin des parents de même que les parents et les enfants ont besoin de l’école", commente Pierre-François Mourier, recteur de l’académie de La Réunion.

Ouvert aux parents les mardis et les vendredis après-midi, ce nouveau dispositif a pour but de mettre en valeur les fondamentaux de l’école : lire, écrire et compter.