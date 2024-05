Larissa a été jugée ce jeudi au tribunal de Saint-Pierre. En 2022 elle s’était enfuie avec ses deux enfants aux Comores. Un mandat d’arrêt international a été émis à son encontre. Interpellée puis placée en détention à Mayotte, elle a été condamnée à 10 mois de prison avec sursis.

Le procès de Larissa se tenait hier au tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Selon nos confrères du JIR elle ne s’est pas présentée à son audience. En 2022, elle s’était enfuie aux Comores avec ses deux enfants à bord d’un kwassa-kwassa.

Toujours d’après les informations du JIR, 12 mois de prison avec sursis ont été requis à son encontre par la procureure. Larissa a finalement été condamnée à 10 mois de prison avec sursis par la juge. À cela s’ajoutent une interdiction de contact avec ses enfants, une amende de 14 000 euros au père des enfants et 4 000 euros à chacun des enfants.

Rappel des faits :

Le 19 juin 2022, Isaack et Ezra, deux enfants étaient portés disparus. Les parents se partageaient leur garde. Ce dernier n’avait plus de nouvelles de ses enfants et de leur mère.

Après avoir déposé plainte, une enquête pour disparition inquiétante avait été ouverte.

Plus de deux mois plus tard, alors qu’elle faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international, la mère et ses fils ont été aperçus aux Comores. Suite à cela, elle a été arrêtée et transférée à Mayotte, en détention.

