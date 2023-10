Lancement du Grand Raid 2023 aujourd’hui, course qui se tiendra du 19 au 22 octobre.

Ça y est ! Le Grand Raid, course réputée pour être l’une des plus difficiles au monde dans son genre, démarre dès aujourd’hui pour sa 31ème édition ! Au programme, près de 165 km de course depuis le Sud de l’île jusqu’au Nord à travers ses reliefs les plus remarquables, pour le plus grand plaisir de nos 7 107 sportifs péis et internationaux.

La grande course est divisée en 4 courses mythiques :

La Diagonale des Fous

La Trail de Bourbon

La Mascareignes

Le Zembrocal Trail

Un circuit empruntant les routes du Piton de La Fournaise, des cirques de Cilaos, Mafate et de Salazie, des remparts classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et du Parc National de La Réunion : nos traileurs auront droit à de magnifiques paysages.

L’arrivée se fera au Nord de l’île au stade de La Redoute à Saint-Denis.

Les équipements obligatoires :

Comme le précise l’association du Grand Raid, chaque compétiteur devra pendant toute la durée de l’épreuve à laquelle il participe, être en mesure de présenter le matériel obligatoire repris ci-dessous :

a) obligatoire : outre le port du dossard de face, le port du bracelet de course fourni par l’organisation, votre sac personnel sur lequel devra être fixée la puce électronique, remise par l’organisation au moment de la remise des dossards, non échangeable pendant le parcours.

Un sac d’une contenance suffisante permettant de transporter le matériel obligatoire composé de ce qui suit :

1 lampe frontale ou torche avec piles ou batteries de rechange ;

1 réserve d’eau minimum 1,5 L ;

1 sifflet ;

1 téléphone portable avec capacité de chargement suffisante à prévoir pour l’ensemble de votre course. Sur lequel il est recommandé de télécharger l’application « Sara Event » ;



Pour la Diagonale des Fous et le Trail de Bourbon, 2 bandes élastiques adhésives permettant de faire un bandage ou un strapping et 1 pour la Mascareignes et le Zembrocal Trail par équipier, d’une longueur minimum de 2,50 m. et de 6 à 8 cm de largeur ;

1 réserve alimentaire constante et suffisante pour relier les points de ravitaillement ;

1 vêtement de pluie imperméable avec capuche, et coutures thermo-soudées. (Coupe-vent à proscrire, protection insuffisante) ;

1 vêtement chaud type « seconde peau » à manche longues en tissus technique adapté à l’environnement ;

1 gobelet par personne (réutilisable) ;

1 pièce d’identité ;

1 couverture de survie d’une dimension minimum de 1,4m X 2m ;

b) Le matériel obligatoire repris ci-dessus est un minimum vital, et nous ne pouvons que vous conseiller le matériel ci-dessous (liste non exhaustive) :

Le Carnet de route,

Une deuxième lampe frontale ou torche et piles ou batteries de rechange,

1 second gobelet (un pour le sec, l’autre pour la soupe),

1 pull,

1 briquet,

1 bout de ficelle pour réparations éventuelles,

1 crème solaire,

1 tube de vaseline,

Vêtements de rechange,

Un minimum d’argent pour dépannages éventuels.

1 couverture de survie 1.4m x 2m

c) Tout usage d’un bâton, de quelque type que ce soit est formellement interdit sous peine de sanctions.

d) En cas de mesures exceptionnelles type COVID 19, l’association informera les compétiteurs des règles a appliquer à l’instant T

Bonne chance aux coureurs !