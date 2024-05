Les ventes de voitures nouvelles à la baisse en début d’année à La Réunion. Les chiffres dévoilés dans le Quotidien cette semaine, moins 8,9 % de ventes par rapport au premier trimestre 2023.

Les véhicules neufs sont moins présents sur nos routes. Les ventes sont en baisse en ce 1er trimestre 2024. Difficile pour les consommateurs d’acheter un véhicule neuf :

« Pour moi acheter une voiture neuve aujourd’hui c’est vraiment difficile financièrement. »

« Les véhicules neufs sont trop chers ici à La Réunion ».

Parmi le top 15 des véhicules les mieux vendus sur notre île, 10 d’entre eux constatent une chute des ventes. Entre 3 mois, les professionnels ont noté une diminution de 8,9% : 7 205 véhicules vendus sur la même période en 2023 contre 6 564 véhicules vendus depuis le début de l’année.

Des baisses importantes : chez Ford, c’est une baisse de plus de 30%, chez Citroën 26% et Dacia 22%. Comment l’expliquer ?

"La mensualité au loyer sera plus élevée par rapport à l’augmentation des taux d’intérêts. On a également la nouvelle grille des malus (en hausse) et bonus écologique (en baisse)", selon Philippe-Alexandre Rebboah syndicat du commerce et de l’importation de la Réunion.

À noter que les véhicules électriques se vendent mieux sur le 1er trimestre 2024 que sur la même période en 2023. Pour la marque MG, ils ont vendu 27 modèles de plus que l’année dernière. Les prochaines élections européennes pourraient aussi avoir un impact sur le volume des véhicules électriques à La Réunion, avec une conversion au tout électrique d’ici 2035.