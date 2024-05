En janvier dernier, la Réunionnaise Judykaelle Aure a été sacrée 2e dauphine Miss Small Beauty France. C’est un concours qui met en avant les femmes de petite taille. Elle revient sur cette expérience.

L’élection de Miss Small Beauty s’est déroulée le samedi 27 janvier dernier à Faverolles sur Cher. Elles étaient 13 candidates venues de différents départements à participer à l’élection. Parmi elles se trouvait Judykaelle Aure. Née de parents Trois Bassinnois, ce petit bout de femme de 1m50, expatriée, qui a souhaité mettre "la Réunion en lèr " en participant à ce concours.

Élue Miss Small Beauty Réunion le 2 octobre 2023, participer à Miss Small Beauty France était la suite logique. Sacrée deuxième dauphine du concours national, elle revient sur cette expérience.

"Je comptais sur l’aide des réunionnais, et j’ai pas été déçue. Grâce au soutien de ma famille, mes amis, et des inconnus de France et de l’Ile de la Réunion, j’ai décroché le 1er prix de culture générale.

Déjà très fière, je ne m’attendais pas à la suite. Dans ma robe maloya avec mon chapeau et mon sac j’ai apporté un peu de chaleur avec deux petits pas maloya et séga. Et voilà je suis donc dans le top 8…

Encore quelles représentations devant un jury, et me voilà dans le Top 3… Ma famille et mes amis présents dans la salle me soutiennent à fond. Je suis donc couronnée 2e Dauphine de Miss Small Beauty France…

J’ai réalisé mon rêve, je suis épanouie, je souhaite montrer aux réunionnais que tout est possible il faut seulement avoir la volonté.

J’incite et j’invite les jeunes filles réunionnaises mesurant moins de 1m70, âgées de 18 à 30 ans et vivants à la Réunion ou en Métropole à venir se présenter à ce concours", explique-t-elle.