Le SML Réunion et Dom-Tom informe que la grève des médecins libéraux est suspendue pour l’instant. Cette décision fait suite à une reprise des négociations.

Le communiqué :

Au vu de la reprise rapide des négociations annoncée dans la lettre de cadrage (du ministre de la Santé au directeur de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie) la grève est suspendue.

Conscient d’une indispensable nécessité d’unité syndicale, le SML est partie prenante sans hésitation de cette décision de l’intersyndicale nationale des médecins libéraux.

Pour plus de pression sur le gouvernement et les pouvoirs publics, le SML aurait néanmoins préféré une réouverture des cabinets et reprise d’activité des médecins libéraux avec poursuite d’une grève limitée à la permanence des soins.

Le SML restera très vigilant vis-à-vis de la loi Valletoux et proposera la reprise d’une cessation d’activité des médecins libéraux si nécessaire.