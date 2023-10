L’hiver austral vient tout juste de se terminer, voilà que les fortes chaleurs réapparaissent. Et qui dit forte chaleur, dit recherche de fraîcheur.

Qui dit chaleur, dit forcément retour de la climatisation. Et pour cette fin septembre, certains passent déjà le cap !

"L’hiver a été très court cette année, donc oui je l’ai rallumé", assume cette passante.

"Dans la voiture c’est rare parce que ce n’est pas bon pour la santé et l’environnement", témoigne cette conductrice.

Le réchauffement climatique se fait donc bien ressentir, avec un hiver quasi inexistant, pour ce restaurateur la climatisation est indispensable :

"Déjeuner en transpirant c’est pas très agréable, il faut leur proposer une pause sympa. En revanche le soir, on écoute le temps et on se permet de la baisser, voir l’éteindre", explique-t-il.

Toutefois, ce commercial remarque une hausse de 30% de commande pour la mi-août. Et selon lui, la saison commence de plus en plus tôt et les clients n’hésitent plus à investir.

Fraîcheur certes, mais attention à ne pas en abuser, tant pour la planète que pour votre santé. Et pour ne pas tomber malade, il faut qu’il y ait un écart supérieur à 5 degrés maximum entre votre intérieur et l’air ambiant.