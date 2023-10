La Mélodie des Quartiers, association parrainée par l’artiste Jok’air a distribué ce mardi 19 septembre une BD, écrite par l’artiste lui-même, dans deux écoles primaires à La Réunion.

Ce mardi 19 septembre, La Mélodie des Quartiers, une association parrainée par l’artiste français Jok’air, dédiée à la jeunesse et à la culture, a effectué une grande distribution gratuite de sa BD "Melvin de Paris", BD écrite par l’artiste lui-même, dans deux établissements scolaires à La Réunion : l’école Paul Salomon II à Saint-Louis, et l’école Just Sauveur au Tampon.

Cette initiative a déjà été réalisée dans toute la France métropolitaine (+150 000 livres distribués) et s’est déroulée pour la première fois à La Réunion pour le plus grand bonheur des jeunes lecteurs réunionnais.