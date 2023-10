Olivier Ker Ourio, harmoniciste réunionnais se produira en concert sur la scène du Théâtre des Sables ce samedi 7 octobre.

Olivier Ker Ourio, Réunionnais, est aujourd’hui reconnu comme l’un des meilleurs harmonicistes chromatiques de jazz de la planète. Il se produira, ce samedi 7 octobre, dès 20h, au Théâtre des Sables à l’Étang-Salé.

Il sera accompagné du Martiniquais Grégory Privat, du Mauricien Gino Chantoiseau, du Guadeloupéen Arnaud Dolmen et du Cubain Abraham Mansfarrol.

Un quintet de jazzmen affirmant les ancrages et les traditions fortes de leur île respective, tout en faisant surgir une créolité à la fois partagée et commune. Un fruit de la passion musical baptisé « Singular Insularity » d’une saveur et délicatesse extrême reposant sur un répertoire entièrement original, instrumental ou chanté, et des mélodies fortes portées par d’irrésistibles rythmiques chaloupées.

Le concert d’1h15, est au tarif unique de 20€.

Vous pouvez prendre vos billets sur la billetterie en ligne : https://miniurl.be/r-4s6f / Par téléphone : 0892 707 974 / Sur place (11, Place Fourcade - L’Étang-Salé les Hauts). Du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et une heure avant le début du concert, dans la limite des places disponibles.