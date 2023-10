Encore, toujours plus chaud ! L’hiver austral a déjà battu des records et l’été sera en avance d’un mois…

Températures records pour les mois d’août et septembre avec 1.5 degrés au-dessus des normales de saison. L’été arrive avec un mois d’avance et çela se ressent déjà.

« Je suis revenu à La Réunion il y a sept ans et c’est le premier hiver où il fait aussi chaud. J’ai vraiment passé la saison à me plaindre de la température », nous témoigne une passante.

Un père de famille a constaté aussi un changement : « Le petit commençait déjà à avoir chaud et voulait monter dans les hauts car il faisait trop chaud sur la plage. »

En cause de ces hausses de températures : le réchauffement de l’Océan Pacifique ; le phénomène El Nino, qui impacte la température de l’air et provoque d’importantes variations.

« L’événement El Nino s’accentue et ces températures anormalement élevées vont se poursuivre sur les mois qui viennent et sont en lien avec ce phénomène », explique François Bonnardot, responsable du service Etudes et Climatologie à Météo France.

Du jamais vu en 50 ans de relevés de température selon Météo France.