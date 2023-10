L’élection de Miss et Mister élégance inter est organisé ce soir à Saint-Denis. Huit candidats sont en lice pour chacune de ces deux élections.

C’est le grand soir pour les candidats et candidates à l’élection de Miss et Mister Inter 2023. Cette année, 8 candidates et candidats sont en lice pour décrocher la couronne et l’écharpe. Cette soirée se déroulera à la salle Ismaël Aboudou à Sainte-Clotilde à partir de 19h30.

Découvrez les candidats et candidates :