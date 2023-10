Konix et sa compagne se sont dit oui le 23 septembre dernier. Les nouveaux mariés ont célébré leur union en petit comité.

L’artiste Konix, membre du groupe Futur Crew, s’est marié le 23 septembre dernier. Lui et sa compagne se sont rencontrés il y a 15 ans de cela. À l’époque, la nouvelle mariée s’était trompée de destinataire en envoyant un texto. "De fil en aiguille on s’est rencontré , depuis on ne s’est plus lâché", confie-t-elle.

De leur relation sont nés deux enfants, l’un âgé de 11 ans et l’autre de 4 ans. Leur relation est la rencontre de deux artistes engagés. Konix est connu pour être l’un des membres du célèbre groupe "Futur Crew", sa femme fait quant à elle Pyrogravure artiste sur bois.

Leur mariage s’est fait en petit comité dans l’intimité afin de préserver leurs valeurs, leurs familles et leur famille.