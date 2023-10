Kingsley Dinnaram, guitariste du groupe réunionnais Toguna, est décédé il y a 1 an maintenant.

"Son jeu simple mais efficace a prouvé qu’il ne suffit pas d’être un virtuose pour être un grand guitariste. Il n’est pas juste un technicien de la guitare, loin s’en faut...Si certains guitaristes ont le style, d’autres le feeling, d’autres encore la technique, Kingsley, a tout !” disait l’une de ses amies, Laurence V.

Kingsley Dinnaram est décédé il y a 1 an aujourd’hui.

Grand fan de Bob Marley, Kingsley se met à gratter ses premières notes à la guitare dès ses 17 ans. Il intègre à l’île Maurice divers groupes dont Black Roses avant de partager les scènes avec l’artiste et révolutionnaire Kaya, jusqu’au décès de ce dernier en 1999.

C’est à La Réunion qu’il se fera connaître pour avoir été le guitariste (jonglant entre guitare électrique et guitare 12 cordes) du groupe réunionnais Toguna lui permettant de jouer sur les grandes scènes de l’île (Sakifo, Téat Saint-Gilles) et du monde entier (Etats-Unis, Jersey, Europe, Australie, Afrique du sud, Japon, Casino de Paris).

Admiré par de nombreux artistes internationaux comme Soul Sewell (bassiste de Keziah Jones), Linley Marthe, Patrice, Orelsan, Tiken Jah, Asa ou encore Nneka, Kingsley poursuit son aventure au sein des groupes Dinaram Quartet et Ilda Park jusqu’à son décès il y a un an, le 08 octobre 2022. Nous nous souviendrons de lui pour son talent musical mais surtout pour son sourire, sa bonne humeur et son extrême gentillesse.

Des proches ont tenu à lui laisser un petit message : « On t’aime fort, merci pour tout ce que tu as fait pour nous » - Maëva, Prynsley et Sophie.