Un zarboutan qui montera sur scène pour la première fois de sa vie à l’âge de 91 ans, lors du Bourbon All Stars : Juste Dormeuil. Vous l’avez sans doute déjà croisé, avec son fidèle accordéon rue du maréchal Leclerc à Saint-Denis. La musique comme raison de vivre pour lui.

Agé de 91 ans, Juste Dormeuil est né dans le quartier de la Petite-Ile à Saint-Denis.

"C’est ma passion l’accordéon. Mi aim bien l’accordéon."

Il nous raconte comment il en est arrivé à jouer de cet instrument de musique. "En 1982, j’ai appris à jouer de l’accordéon. La di a mwin i fo mi appren solfège. Ma di a zot ke mwin néna 50 ans, la di a mwin "mwé lé tro vié, i rent pa dan out tèt ". Ma di : "ah bon ?". D’abord ma commence joué au marché forain . Ma parti zoué koté Ravate. Après je suis sorti et je suis venu devant la poste. Le moun i écout à mwin i trouv ke mi zoué bien"

Il joue depuis plusieurs années de l’accordéon. "Avan mi té zoué pa kom sa. Au fur et à mesure, mi approfondi à mwin, pou bien zoué "

Le nonagénaire est bien connu des passants de cette rue du centre-ville de Saint-Denis.

"Plus de 90 ans. Il est petit mais grand par le talent", "C’est un patrimoine pour la réunion", "Ca fera un grand vide quand il sera plus là. dékjà quand un jour il vient ça fait bizare Alors n’en parlons pas quand il sera plus là", déclarent tour à tour des dionysiens.

"Mi regrette pas rien. S’il faut aller, mi sa va . Mé somen mi di aou , mwin lé fièr de mwin. Ma famille i aim à mwin , mon zenfan i aim a mwin. Sak i aim pa mwin, i aim pa mwin . Si aim à mwin i aim à mwin", conclut Juste Dormeuil.