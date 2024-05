Ce jeudi 11 avril a eu lieu la journée mondiale de la respiration. Une journée durant laquelle la Mutualité de la Réunion a organisé de nombreux ateliers afin de sensibiliser les Réunionnais sur la respiration. Une journée qui bat le record des années précédentes.

Il y a trois ans, la Mutualité de La Réunion a fait le choix audacieux de placer la Respiration au cœur de ses préoccupations en matière de santé publique. Une décision pour que les Réunionnais prennent conscience de l’importance de la respiration sur leur bien-être et leur santé.

"Au début, nous avons rencontré des regards empreints d’indulgence voire de condescendance, accompagnés de nombreuses interrogations voire de critiques. Certains doutaient de la validité médicale ou scientifique de notre démarche. Cependant, aujourd’hui, je suis fier de dire que cet obscurantisme est derrière nous, comme en témoigne la diversité des présences autour de cette table." Confie Théodore Hoarau, Président de la Mutualité de la Réunion.

Les deux premières années ont été convaincantes pour la Mutualité de la Réunion avec 1000 initiés lors de la première édition et 2000 à la seconde. Cette troisième année compte à elle seule 3 000 participants.

Bien respirer permet de gérer son stress, d’avoir plus d’énergie, de mieux dormir, de stabiliser son poids, d’être plus concentré, d’améliorer ses performances physiques et enfin de mieux digérer.