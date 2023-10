Dans le cadre de la dernière journée d’expertise, des dizaines de réunionnais sont venus estimer leurs biens dans le but de les mettre aux enchères qui s’organisent en décembre prochain ou simplement connaître leurs valeurs.

Un tableau chiné aux puces, qui porte une valeur sentimentale, mais quelle est sa véritable valeur financière ? C’est la raison pour laquelle Laurent, propriétaire d’un tableau, est parti à la rencontre de Diem Crenais, commissaire priseur en hexagone.

"Je veux savoir la valeur de cette œuvre et ce que j’en fais", commente le propriétaire du tableau.

C’est à ce moment que la commissaire priseur entre en scène et mène l’enquête. Spécialement venue de l’hexagone, elle analyse tous les détails de l’objet.

"Je peux déjà dire que c’est un street artiste, une création récente. On peut l’estimer de 100 à 200 euros minimum", analyse-t-elle.

Quant à Sabrina, c’est un collier en or transmis de génération en génération qu’elle est venue expertiser. Quelques minutes après, le moins que l’on puisse dire, c’est que la commissaire priseur apporte de bonnes nouvelles !

"Donc on est sur un collier en or avec un diamant dessus de 75 carats. On peut facilement l’estimer entre 1500 et 2000 euros", estime Diem Crenais

Parmi ces œuvres expertisées, 20 objets et 20 œuvres d’art seront retenus pour une vente aux enchères, en décembre prochain. Un évènement rare dans le milieu de l’art réunionnais. En effet, aucun commissaire priseur n’exerce en permanence sur notre île.

"Ça fait 11 ans que je fais ce métier. La première année j’ai prospecté une quarantaine d’artistes. Tous m’ont parlé de la côte artiste. La difficulté pour eux c’est d’avoir une côte officielle. Généralement, il faut aller sur Paris. Ca fait 6-7 ans que je travaille sur l’idée de faire une vraie vente aux enchères, avec des côtes officielles, qui sera internationale. Et grâce à ces rencontres, on a réussi à mettre ça en place", ajoute Olivier Poudou, galeriste réunionnais.

Désormais, les ouvres expertisées entreront dans une base de données, ce qui permettra d’établir et connaître les réelles côtes des artistes locaux.