Véritable acteur du dynamisme économique local, Carrefour Réunion est l’un des plus gros employeurs privés de l’île avec plus de 1700 collaborateurs répartis dans ses 17 magasins et sur ses fonctions logistiques et supports : administratif, ressources humaines, marketing...

« L’humain est au cœur de nos valeurs et l’emploi local au cœur de nos priorités. », comme le rappelle Cécile Cavalié, directrice adjointe des ressources humaines.

« Le secteur de la grande distribution est riche d’opportunités. Et chez Carrefour Réunion, nous nous engageons à ce que chacun puisse avoir des possibilités de réussite. L’égalité des chances est réelle et nous croyons vraiment que cette pratique permet d’agir concrètement en faveur du développement économique et social du territoire. »

Un engagement qui se retrouve à tous les niveaux du parcours professionnel :

L’apprentissage : 1 cadre sur 3 chez Carrefour Réunion et 50 alternants sont recrutés tous les ans.

Depuis 30 ans l’enseigne s’investit dans la formation de la jeunesse réunionnaise notamment avec des programmes de formation BAC + 2 à BAC + 5 avec l’IAE et le Lycée de Bellepierre mais aussi dans l’insertion professionnelle de jeunes sorti su système.

Le « Tremplin pour l’Emploi » signé par le groupe GBH en 2023 en partenariat avec Carrefour Réunion, l’Ecole de la deuxième chance, Pôle Emploi et Gem Formation, offre la possibilité à 15 jeunes réunionnais de se remettre à niveau, d’obtenir une qualification sur les métiers de la vente et d’être, à l’issue, recrutés en CDI au sein des magasins Carrefour.

La formation comme promotion interne : développer l’emploi local c’est aussi accélérer les opportunités de formation et de promotion de carrière (80% de l’encadrement est Réunionnais chez Carrefour Réunion). Cela fait partie de l’ADN de l’enseigne d’avoir une politique active de montée en compétence de ses collaborateurs, et elle y investit plus de 500 000 € par an.

Nombreux sont les exemples d’étudiants travaillant le weekend en rayon, qui ont suivi un cursus d’apprentissage et occupent aujourd’hui des postes de chefs de rayon, chefs de département voire de direction de magasin.

« L’entreprise fait confiance à ses collaborateurs et leur fait prendre des responsabilités.

Nos managers pilotent leur compte d’exploitation, ils animent les équipes et le commerce, tout en étant sécurisés par le cadre que l’entreprise leur apporte. Les métiers du commerce sont par nature, intenses, enrichissants et gratifiants. Nous sommes fiers d’évoluer au sein d’un groupe, GBH, certes très exigeant, mais sain et qui place l’humain au cœur de son fonctionnement. C’est fondamental. » précise Cécile Cavalié.

Travailler chez Carrefour Réunion c’est bénéficier d’un véritable tremplin pour accélérer sa carrière, faire partie d’une entreprise dynamique, bienveillante et responsable pour ses collaborateurs, ses clients et son territoire, s’inscrire dans une démarche de performance collective et entreprenante.

Les 29 et 30 septembre 2023, Carrefour Réunion organise un rendez-vous de l’emploi inédit dans 4 de ses hypermarchés : Carrefour Ste-Clotilde, Carrefour Ste-Suzanne, Carrefour Le Port Sacré Cœur et Carrefour St-Pierre Canabady.

Un job dating orienté encadrement avec plus de 40 postes de direction et de management (magasin, RH, administratif, gestion, marketing…) à pouvoir pour l’ensemble des enseignes Carrefour Réunion. Une équipe de 10 recruteurs (direction, manageur, ressources humaines) sera présente sur chaque site.

Vendredi 29 septembre de 16h à 20h

Samedi 30 septembre de 8h30 à 11h

Cécile Cavalié , directrice adjointe des ressources humaines de Carrefour Réunion, sera présente sur le site de Carrefour Ste-Clotilde pour répondre à l’ensemble de vos questions.