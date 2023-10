Grands gagnants du concours « JOP 2024, des collégiens réunionnais à Paris », organisé par le département, 24 collégiens de l’Étang Saint-Paul assisteront aux compétitions des JO pour une semaine.

Comité du conseil départemental :

24 collégiens de l’Etang Saint-Paul s’envoleront pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

Le Département organisait, vendredi 13 octobre, la proclamation des résultats du concours « JOP 2024, des collégiens réunionnais à Paris ». Elle a eu lieu dans l’établissement vainqueur, le collège de l’Etang, à Saint-Paul. Son équipe de 24 élèves de 4e, à parité filles/garçons, et intégrant des collégiens scolarisés en ULIS ou en Segpa, s’envolera pour Paris au mois de juillet 2024, pour assister pendant une semaine aux compétitions des Jeux Olympiques.

« Le suspense était total car tous les collèges se sont investis avec la volonté de l’emporter », commentait le conseiller départemental Jean-François Nativel, qui représentait le Président Cyrille Melchior pour l’occasion. Et de continuer : « En remportant ce concours JOP 2024, vous devenez les ambassadeurs de cette jeunesse qui agit et qui s’implique, pour laquelle les Jeux Olympiques ne sont pas seulement un événement qu’on regarde à la télévision, mais un moment qu’on vit dans sa chair et dans son cœur. Vous serez des témoins privilégiés d’un moment d’histoire à jamais gravé dans la mémoire collective. Le Département est très heureux d’accompagner les collèges de l’île dans ce chemin, en encourageant le dépassement de soi, la fraternité et le partage. »

Le concours, lancé à la rentrée 2022, était ouvert à 24 collèges publics, un par commune maximum. 23 établissements ont finalement concouru (un collège s’est désisté).

Le Département, labellisé « Terre de jeux 2024 », l’a mis en place pour valoriser la place du sport dans la société réunionnaise et y faire naître les vocations qui feront les champions de demain. Inspiré du dispositif des classes Pierre de Coubertin-Alice Milliat, qui font du sport le porteur de valeurs d’inclusion, d’excellence et de partage - des valeurs qui rejoignent celles de l’École de la République -, le concours engageait les collèges pour deux ans.

Les élèves devaient participer à toutes les épreuves prévues par le règlement.

- Arts plastiques : ils devaient créer une œuvre symbolisant les valeurs de l’olympisme.

- Programme d’actions : les collégiens devaient mettre en place dans leur établissement au moins une action en rapport avec une thématique au choix : Sport et santé, Sport et réussite éducative, Sport et outil d’inclusion, Sport et développement durable, Sports de haut niveau.

- Quizz : Ils devaient répondre en temps réel, et en 40 minutes maximum, à des questions sur l’exposition « Histoire, Sport et Citoyenneté » de la CASDEN, qui a été présentée dans tous les collèges. Les élèves se sont retrouvés simultanément, en distanciel, pour répondre en ligne.

- Eloquence : chaque candidat disposait de 3 minutes pour sa plaidoirie, effectuée sur la scène du théâtre de Champ-Fleuri.

- Epreuves sportives : Athlétisme, tennis de table, basket-ball, natation, course d’orientation, breakdance, rafting, kayak. Et « Marche vers Paris », un comptage des km parcourus sur les sentiers de l’île.

Ces épreuves se sont déroulées, ou ont été examinées, en mai et juin 2023. L’établissement lauréat devait être celui qui récoltait le maximum de points toutes épreuves confondues. Chaque collège devait également obtenir le parrainage d’au moins un sportif réunionnais.