Jimmy Coulama Mounitchy, ancien chauffeur de bus Citalis, a fait le marathon de Paris. Victime d’un accident grave et un diagnostic médical pessimiste, il réalise son rêve le dimanche 7 avril.

Jimmy a eu un accident de moto en 1999 lui laissant de graves séquelles physiques, dont une fracture de la C2 et une rupture du tendon jambier antérieur.

"Depuis ma jeunesse, participer au marathon de Paris était pour moi un rêve. Malgré l’accident et un diagnostic médical pessimiste, j’ai choisi de reprendre le cyclisme et la course à pied, en gardant cet objectif en tête", explique Jimmy.

L’ancien chauffeur s’est entraîné seul pour réaliser son objectif. À l’approche de ses 50 ans, il s’est rendu à Paris, avec le soutien précieux de ses sponsors SODIPARC, Citalis, Partal Évolution Rallye et CDTRANS afin de relever le défi et de le réussir, le dimanche 7 avril.

"Je l’ai fait non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. Ma femme et mes enfants, Timothé, Adèle et Arthur afin de leur montrer que la persévérance et la détermination peuvent mener à la concrétisation de ses rêves, peu importe les circonstances", confie le marathonien.