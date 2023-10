Nouveau danger dans les cours d’école et les cours de collèges de France. Le "jeu de la virgule", une tendance TikTok n’épargne par La Réunion. L’académie de La Réunion a recensé 3 cas d’élèves blessés.

Le jeu de la virgule consiste à donner par surprise un coup sec à l’arrière de la nuque d’une personne en utilisant un geste technique du football. Cette tendance dangereuse a été rendue populaire par le réseau social TikTok.

Le "jeu de la virgule" présente des risques graves, notamment pour les cervicales. Plusieurs enfants ont déjà été blessés en métropole. La Réunion n’échappe pas à cette tendance puisque 3 cas ont été recensés par l’académie.

"On compte trois sortes, les jeux d’agression (c’est le cas du jeu de la virgule), les jeux de non-oxygénation et les jeux de défis. Concernant le jeu de la virgule, trois cas d’élèves victimes blessés ou avec des hématomes ont été recensés dans l’académie. Deux notes d’alerte ont été transmises aux directeurs d’école et aux chefs d’établissement les 4 et 26 septembre 2023, afin qu’ils soient vigilants particulièrement vigilants sur ces pratiques", indique l’académie de La Réunion.