Le Réunionnais Jeffrey Malbrouk est décédé le 7 août dernier à l’âge de 27 ans. Le jeune homme a succombé à la suite d’ une Leucémie. Diagnostiqué en 2020, il s’est battu pendant 3 ans contre cette maladie.

Ce vendredi marquait la journée mondiale de sensibilisation à la leucémie. Les leucémies chroniques sont des maladies du sang dont l’origine est un dysfonctionnement de la moelle osseuse.

Jeffrey Malbrouk, originaire de Saint-André, est décédé d’une leucémie le 7 août dernier. Jeffrey était passionné.

Jeffrey était atteint d’une leucémie lymphoblastique aiguë, il a été diagnostiqué début 2020, en plein dans la crise covid. Jeffrey a été placé dans une chambre stérile, il a fait 3 greffes de moelle osseuse (1 autogreffe, 1 greffe kart-T-cell, 1 avec son grand frère qui était compatible et qui lui a donné ses cellules souches).

Suite à la dernière greffe, il était en rémission de son cancer. Il a eu beaucoup de traitements, il a été hospitalisé au CHU de Saint-Pierre ainsi qu’à l’hôpital Necker et Saint-Antoine à Paris.

Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à la leucémie, sa mère Jessica a tenu à raconter le combat de son fils.

"À l’annonce de sa maladie, Jeffrey était choqué, il avait du mal à réaliser lui-même, mais il a su prendre les devants en se battant contre sa maladie et en continuant à prendre les choses avec humour, ce qu’il a toujours fait jusqu’à son dernier souffle . Avant la découverte de sa leucémie, Jeffrey a été sujet à de gonflements des ganglions et beaucoup de fatigue .

Pendant son combat, il a perdu ses cheveux, du poids, etc.Après 40 jours, toute sa famille est toujours attristée de son départ, le manque subsiste et sera toujours là. On garde un souvenir de Jeffrey comme un battant, un guerrier, il s’est battu jusqu’à ses derniers instants, mais la maladie a eu raison de lui. On ne peut que parler de Jeffrey en utilisant ces mots : force, espoir, guerrier, persévérance, amour et volonté.

Jeffrey avait l’espoir de guérir, et il l’a fait, il été en rémission de sa leucémie. Cette dernière à bousiller son système immunitaire et malheureusement, les chocs septiques (3) ces périodes dans le coma ont engendré d’autres pathologies dont il a été victime ont eu raison de sa force Jeffrey a été, est, et sera pour toujours un guerrier , un battant", témoigne sa mère Jessica.

