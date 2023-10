Les pompiers sont mobilisés depuis hier au Cap Lahoussaye suite à l’incendie qui s’est déclaré dans le secteur. Le feu a pu être maîtrisé après avoir été fixé ce lundi matin. Mais la prudence reste de mise. 50 hommes étaient sur le front ce lundi encore, pour éviter toute reprise.

220 hectares sont partis en fumée suite à l’incendie qui s’est produit hier au Cap Lahoussaye. Plusieurs personnes ont été évacuées et 3 sapeurs-pompiers ont été blessés lors de cette intervention.

Si le feu est maîtrisé, il faut malgré tout rester vigilant. Comme l’a expliqué le Lieutenant Colonel Paul Boucheron, commandant des l’opération de secours : "sur une surface aussi grande on n’est pas à l’abri des nouveaux points chauds qui émergent même si depuis quelques heures la sitution est stable. Nous sommes depuis la tombée de la nuit sur une zone de surveillance avec des camions qui vont patrouiller jusqu’à demain matin et ensuite jusqu’au levé du jour". Il y aura par ailleurs une reconnaissance approfondie demain avec notamment des drones, précise le pompier, ce qui va "permettre de faire un diagnostic précis de la situation et de programmer les actions de la journée"

Par ailleurs, pour déterminer l’origine de l’incendie il va y avoir une "Recherche des Causes et des Circonstances de l’Incendie" menée en lien avec le SDIS, la gendarmerie ou encore des agents de l’ONF.

A noter que la RN1A de Saint-Paul, Le Cap Lahoussaye, reste fermée à la circulation jusqu’à nouvel ordre, un point de situation sera effectué demain matin pour décider ou non de rouvrir la route.

A lire aussi : Incendie au Cap Lahoussaye : la RN1A fermée à la circulation "jusqu’à nouvel ordre"