9 feux de forêt sur 10 sont provoqués par les activités humaines, quels sont les dispositifs pour les éteindre et sont-ils suffisants ?

Exercice délicat à la Réunion, de par son relief, la lutte contre les feux de forêt est l’un des enjeux du travail des pompiers.

La localisation des forêts, l’une des premières choses à prendre en compte. Elles sont toutes au centre de l’île, à une heure de route voire deux des casernes. Ajouter à cela le mauvais état des routes, et les chemins de montagne sinueux compliqués pour les camions de pompiers.

Autre difficulté : l’accès à la ressource en eau. Élément essentiel dans la lutte contre les incendies, les pompiers perdent un temps précieux pour s’en procurer. Il existe des citernes et retenues d’eau sur notre île, 5 dans le nord, 8 dans l’ouest, et 8 dans le sud mais cela ne suffit pas.

Des groupes de travail composés notamment de l’ONF et des pompiers cherchent à cartographier le terrain pour déterminer là où il faut en rajouter.

Une autre difficulté pour les pompiers, notamment au Maïdo, les caractéristiques du sol. Là-haut, il est poreux et favorise les feux de tourbe, c’est-à-dire des feux souterrains. L’incendie en surface est éteint mais continue sous le sol, véhiculé par les racines et peut ressortir quelques centaines de mètres plus loin.

Les difficultés ne s’arrêtent pas là puisque lorsque les nuages sont de la partie, impossible de solliciter les moyens aériens alors qu’ils sont d’une grande aide.