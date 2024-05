Après 4 mois de travaux, ouverture et inauguration de l’échangeur de la Montagne à Saint-Denis ce vendredi matin.

Le CRGT informe qu’à Saint Denis, le giratoire au niveau de l’échangeur RN6/RD41 est mis en service, et le secteur de la Redoute est donc à nouveau rouvert.

Le coût des travaux : un plus de 1 800 000 euros financés par la Région et le Département.